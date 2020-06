JusticePourAdama : de Paris Ã  Marseille, une forte mobilisation contre les violences policiÃ¨res en France au rendez-vous

« faisant suite à un syndrome asphyxique par plaquage ventral »

« Cette contre-expertise a été réalisée par un professeur de médecine interne d'un prestigieux hôpital parisien. Les conclusions de ce rapport sont très claires : le décès d'Adama Traoré résulte du plaquage ventral exercé par les trois gendarmes »

Cet important événement, à l'heure où la mort brutale, le 25 mai, de George Floyd des mains d'un policier blanc embrase les États-Unis, intervient quelques jours après le rendu des conclusions d'une expertise mettant hors de cause les gendarmes dans la mort d'Adama Traoré le jour de ses 24 ans.Cette disculpation a été aussitôt rejetée par la famille qui a été informée, au moment même de la manifestation, des conclusions rendues par une nouvelle contre-expertise médicale indépendante. Celle-ci valide la thèse d'une mort, a fait savoir auprès du Parisien Me Yassine Bouzrou, avocat de la famille Traoré, qui réclame la mise en examen des gendarmes mis en cause.