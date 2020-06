En mémoire de George Floyd et d'Adama Traoré, le soutien remarqué d’Omar Sy depuis Los Angeles

La colère ne retombe pas aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, tué le 25 mai dernier aux mains de la police à Minneapolis, capitale du Minnesota. De nombreuses manifestations contre les violences policières sont organisées depuis des jours à travers le pays. Omar Sy a participé à l’une d’elles à Los Angeles, dimanche 31 mai, apprend-t-on lundi 1er juin par l’acteur lui-même.



« Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux US » , a signifié l’acteur français sur Instagram.



« Via ce post et cette photo, je crie aussi le nom d’Adama Traore, qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd. Que leurs âmes puissent reposer en paix et que JUSTICE soit enfin faite » , a-t-il conclu.