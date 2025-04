Après l'attaque islamophobe à La Grand-Combe, Emmanuel Macron à l'écoute des musulmans de France

« la République ne tolérera jamais que des citoyens soient pris pour cible en raison de leur foi »

Alors que les appels à la mobilisation contre l'islamophobie se multiplient en France après le meurtre d'Aboubakar Cissé à la mosquée de La Grand-Combe, les pouvoirs publics sont pressés de toute part par la composante musulmane française de réagir à la hauteur de la gravité de la situation.Après avoir exprimé « le soutien de la Nation » aux musulmans de France le président de la République a convié, dans la matinée du mardi 29 avril, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, et la rectrice de la mosquée de Javel et présidente de la Coordination des associations musulmanes de Paris (CAP 75), Najat Benali, afin que ces derniers puissent remonter au sommet les préoccupations et exigences de leurs coreligionnaires devant pareille situation.Le chef de l'Etat, qui a assuré queselon un communiqué conjoint de la GMP et de la CAP 75 parvenu à la rédaction, a pris le temps d'écouter ces deux responsables. Ces derniers mis l’accent sur la peur et la colère qui habite les citoyens musulmans et la nécessité de voir les autorités s'en préoccuper d’urgence. Le malaise des fidèles a aussi été relayé, par ailleurs partagé par des leaders associatifs au point où plusieurs d'entre eux envisagent sérieusement de ne plus s’engager dans le dialogue institutionnel, à l'image des représentants musulmans d'Auvergne-Rhône-Alpes.