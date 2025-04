Contre l’islamophobie, les responsables musulmans d’Auvergne-Rhône-Alpes menacent de boycotter les activités institutionnelles

« Nous déplorons la banalisation croissante de l'islamophobie, qui dépasse désormais les cercles extrémistes pour s'exprimer librement dans l'espace public, qu'aucune réponse ferme ni condamnation explicite ne soit apportée par certaines autorités. Une telle situation conduit parfois à des drames d'une barbarie insoutenable, comme celui survenu vendredi dernier dans une mosquée de La Grand-Combe dans le Gard »,

« très important d’être unis »

« avec gravité leur attachement profond aux principes fondamentaux de République, au premier rang desquels figurent la liberté de culte, l'égalité entre tous les citoyens et le respect de la dignité humaine »

« La politique de la chaise vide permet aussi de témoigner de notre mécontentement »

« œuvrer sans relâche pour la concorde, le dialogue et la fraternité, tout en restant fermement attachés à nos convictions et à la préservation de notre dignité »,

« dont le président de la République »

« avec une parole forte, rassembleuse et apaisante afin de préserver l'unité nationale et garantir la dignité les droits de tous les citoyens ».

« il est primordial de rappeler qu'une participation sincère au dialogue républicain ne peut être exigée d'une communauté régulièrement exposée à la stigmatisation et à la marginalisation »

« Aujourd'hui, prier en France expose un musulman au risque d'être tué. Cette réalité, qui hier encore semblait impensable, est désormais la nôtre. Cet acte barbare est l'aboutissement direct d'une parole politique et médiatique de plus en plus décomplexée, qui depuis des mois désigne les musulmans comme une menace, dans une indifférence générale devenue insupportable. (...) Nous appelons la communauté nationale à se réveiller face à la montée d'un racisme antimusulman qui menace non seulement les fidèles musulmans, mais aussi les fondements même de notre République. »

poursuit le CCIM. L'actuelle prise de position a été réfléchie bien avant cette affaire mais celle-ci a évidemment donné une autre dimension aux malheureux constats qui ont été dressés , nous confirme Kamel Kabtane, pour qui il apparaitdans ce contexte.Les institutions musulmanes régionales, tout en réaffirmant, envisagent en conséquence de ne plus participer aux activités institutionnelles. Les Assises territoriales de l'islam de France (ATIF), qui pourraient se tenir au mois de mai, sont dans le viseur., nous indique Kamel Kabtane.Le CCIM, qui entendsouhaite donc des plus hautes autorités de l'État,, ainsi que les représentants locaux, qu’ils interviennentCar, appuie l'instance,En parallèle, le CCIM appelle les citoyens à participer massivement à un rassemblement en hommage à Aboubakar Cissé mardi 29 avril à Lyon :Lire aussi :