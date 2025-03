Face à « l’islamophobie d’ambiance », l’appel à « ne plus se voiler la face » pour « agir ensemble »

« les chiffres ne suffisent pas à rendre compte de "l'islamophobie d'ambiance" à l'œuvre dans notre société et qui se manifeste au quotidien dans les discours politiques ou les médias ».

« Il est impératif de ne plus se voiler la face, face à cette réalité insidieuse. La recherche de boucs émissaires et la stigmatisation d'une partie de la population française ont des impacts négatifs profonds sur l'ensemble de notre société. Elles minent le vivre-ensemble, exacerbent les tensions et détournent l'attention des véritables défis auxquels nous sommes collectivement confrontés »

« En marginalisant et en stigmatisant une partie de ses citoyens, la France se prive d'un potentiel humain et intellectuel précieux. L'histoire nous enseigne que la diversité est une force, et que le rejet de l'autre est une source d'affaiblissement »

« Ne nous laissons pas définir par les peurs et les préjugés d'une minorité. Continuons à œuvrer pour la paix sociale, le respect mutuel et l'amour de notre prochain. Notre foi nous enseigne la patience, la résilience et le pardon. Concentrons-nous sur nos valeurs d'entraide, de solidarité et d'amour de Dieu. »

« engageons-nous avec détermination pour construire une société plus juste, plus inclusive et plus fraternelle. Le chemin peut être semé d'embûches, mais notre engagement pour un avenir de paix et d'harmonie doit rester inébranlable »

« prendre des mesures concrètes et fortes pour lutter contre toutes les formes de discrimination et d'islamophobie, comme le suggère le rapport de l'Assemblée nationale, notamment en matière de signalement des contenus illicites et de contrôle des établissements d'enseignement »

« ne plus se voiler la face »

« agir ensemble »

« L'avenir de notre société en dépend. »

Aux lendemains du débat parlementaire sur l'islamophobie mercredi 26 mars, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a salué, vendredi 28 mars, le travail des rapporteurs. Comme l'ont souligné ces derniers,, assure le CMR., ajoute l'organisation.Son message aux musulmans :A l'ensemble de la société,Enfin, les pouvoirs publics sont appelés àLe CMR appelle la société àpourcontre la haine des musulmans. Comme un tacle (volontaire ?) au collectif Agir ensemble, derrière l'organisation du controversé meeting contre l'islamisme.