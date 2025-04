Face à la stigmatisation des musulmans, les exigences des acteurs du Forum de l'islam de France à Bruno Retailleau

« pas un acte isolé »

« mortifère »

« selon un format permettant un dialogue franc et sincère »

« une colère et incompréhension face à la stigmatisation des musulmans, une vive préoccupation concernant les propos sur le voile jugés discriminatoires, un sentiment croissant d'exclusion et une fragilisation du travail de terrain »

« la condamnation systématique de tout discours antimusulman, le renforcement de la sécurisation des mosquées, le respect de la laïcité en laissant aux théologiens musulmans l'interprétation de leur culte, et des mesures pour lutter contre la stigmatisation des femmes portant le voile »

« une mise en danger »

« méconnaissant le rôle essentiel que jouent les musulmans eux-mêmes comme premiers remparts contre cette idéologie »

La délégation, forte d'une quarantaine de soutiens parmi les participants, a demandé début avril audience au ministre afin de lui faire remonter la colère et l'indignation de leurs coreligionnaires quant aux amalgames entretenus par les discours publics sur l’islam et les musulmans et de le mettre en garde sur le danger de la haine antimusulmane. A leurs yeux, l’assassinat d’Aboubakar Cissé n’est, et s’inscrit dans un climat jugépour une partie des citoyens français.La rencontre, qui s'est déroulée, a permis d'exposer, résument les participants.Après les constats, qui ont aussi été partagés au chef de l’Etat la veille , des actes concrets sont réclamés. Les participants du Forif ont expressément demandé à Bruno Retailleau, en tant que ministre chargé des Cultes, Cette stigmatisation , nourrie par plusieurs propos du ministre, est jugée par ses interlocuteurs du jour comme une atteinte à la liberté de conscience et à la libre pratique du culte, valeur cardinale de la laïcité. Elle participe àdes femmes portant le foulard dans la mesure où elles sont assimilées sans distinction et injustement à l'islamisme, ceci en, fait-on savoir auprès de Saphirnews.