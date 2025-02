Islam de France : « Le CFCM et le Forif doivent travailler ensemble pour construire un dialogue apaisé et efficace »

Il ne faut pas réduire le rôle du CFCM à la qualité de ses rapports avec les pouvoirs publics. Parmi les nombreux objectifs du CFCM inscrits dans ses statuts, il y a la défense des intérêts et la dignité du culte musulman en France par tous les moyens légaux, la réflexion sur des problématiques communes concernant le culte musulman en France et la recherche d’orientations partagées, favoriser le progrès et le rayonnement du culte musulman, développer le dialogue avec toutes les composantes de la société civile et avec les autres religions...Dans ce périmètre très large de son action et malgré la faiblesse de ses moyens, ses nombreuses erreurs et lacunes, le CFCM peut défendre un bilan qui reste sûrement en deçà des attentes des musulmans de France, mais serait injuste de l’occulter complètement. Le CFCM a contribué à ancrer le culte musulman dans le paysage cultuel de notre pays. La Conférence des responsables des cultes de France (CRCF) a été créée à son initiative. Il a participé, aux côtés des responsables des autres cultes, dans le choix et la désignation de centaines d’aumôniers et aumônières dans l’armée, les hôpitaux et les prisons ainsi que la création des espaces de prières dans les hôpitaux et les aéroports.Il a mis en exergue la problématique des actes antimusulmans après la signature d’une convention du CFCM avec le ministère de l’Intérieur pour un meilleur suivi de ces actes. De nombreuses condamnations par la justice ont été obtenues suite à l’action du CFCM. D’une manière générale, malgré la limite imposée par ses capacités budgétaires, le CFCM est néanmoins très actif dans la défense de la dignité des musulmans à travers de nombreux signalements, plaintes et réactions face au paroles et actes antimusulmanes.Il a accompagné, via ses conseils régionaux, la création de centaines de mosquées en France dont le nombre est passé d’environ 1 500 en 2003 à près de 3 000 en 2024. Il a fait progresser la création de groupement de sépultures dans les cimetières communaux dont le nombre est passé de 70 en 2008 à plus de 600 en 2020.Par ses prises de position et son engagement aux côtés des imams de France, de nombreux jeunes ont été préservés face aux propagandes des courants extrémistes. En s’associant avec les responsables religieux de la communauté juive de France, le CFCM a contribué à la préservation de l’abattage selon les rites qui est régulièrement attaqué en France et en Europe.Ces derniers mois, la voix du CFCM était parmi les rares voix musulmanes à se joindre à celles de nombreux acteurs publics épris de paix et de justice pour dénoncer les atrocités commises contre les civils innocents en Israël et à Gaza et exiger un cessez-le-feu et une paix durable dans cette région du monde.Le débat autour de la dissolution du CFCM a effectivement été posé, mais nous avons estimé qu’il était préférable de maintenir cette instance, malgré ses limites et les critiques formulées à son encontre.Le CFCM, en tant qu’organisation historique du culte musulman en France, conserve une légitimité issue de son rôle passé et de sa représentativité institutionnelle résultant d’une élection. Son affaiblissement ne signifie pas pour autant qu’il doit être remplacé sans réflexion sur ce qui doit être préservé et amélioré. L’histoire nous apprend que la déstabilisation d’une structure ou entité existante, parce que non efficiente, sans avoir mieux préparé la suite des évènements, pourrait déboucher sur un éclatement, un vide abyssal et une déficience encore plus grave.