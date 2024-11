Face aux massacres à Gaza, des attitudes qui révèlent une trahison des valeurs universelles et des principes républicains

Dans une inversion totale des valeurs, ceux qui dénoncent la barbarie et défendent à Gaza les droits les plus élémentaires tels que la dignité humaine et la protection des civils, sont marginalisés, diffamés, menacés ou réduits au silence. Pendant ce temps, ceux qui soutiennent aveuglément les criminels de guerre, reprenant leurs éléments de langage avec zèle, sont valorisés et promus dans certains médias français connus pour attiser les divisions et propager la haine.Ces attitudes ne sont pas seulement une trahison des valeurs universelles : elles constituent une véritable opposition à l’esprit même de la France. Comment peut-on prétendre honorer les principes républicains tout en soutenant des actes et des discours qui en nient l’essence ? Comment justifier de défendre ceux qui humilient des gendarmes français à Eleona (un domaine de Jérusalem géré par la France depuis 150 ans, ndlr) ou insultent les institutions de notre pays, tout en prétendant se ranger du côté de la justice et de la vérité ?Les massacres à Gaza révèlent ainsi, plus que jamais, les hypocrisies et les incohérences : celles des faux patriotes, des faux défenseurs de la civilisation, des prétendus croyants et des vrais complices des crimes de guerre. Le CFCM appelle chacun à un examen de conscience. Face à l’horreur, nous avons le devoir de rester fidèles aux valeurs qui nous unissent et de nous opposer, avec dignité et fermeté, à toutes les formes d’injustice et de barbarie.Lire aussi :