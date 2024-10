« Sauvez-nous de nous-mêmes ! » Face aux massacres à Gaza, des Israéliens réclament des sanctions contre Israël

« l’Organisation des Nations unies et ses institutions, les Etats-Unis, l’Union européenne, la Ligue arabe, ainsi que tous les pays du monde »

« on craint que cette mort, qui a été annoncée comme la fin de l’offensive israélienne, ne soit qu’une étape de ce chemin meurtrier vers l’abîme »

« horrifiés des crimes de guerre perpétrés par le Hamas et ses complices le 7 octobre »

« épouvantés des innombrables crimes de guerre commis par Israël »

« un changement venant de l’intérieur semble, à l’heure actuelle, impossible »

« Ainsi, l’Etat d’Israël se trouve engagé dans une trajectoire suicidaire et dans une entreprise de destruction d’autrui qui ne cesse de s’intensifier avec chaque jour qui passe »

« Le gouvernement israélien a abandonné ses citoyens tenus en otages (et les a parfois tués) ; il a délaissé les habitants du sud et du nord d’Israël, et, par ses actions, il sacrifie l’avenir de ses propres citoyens. Les Palestiniens citoyens d’Israël sont persécutés et réduits au silence tant par le pouvoir que par l’opinion publique majoritaire. L’oppression, l’intimidation et la persécution politique empêchent de nombreux citoyens qui partagent notre avis à s’engager publiquement en signant cet appel. »

« la destruction et le massacre doivent s’arrêter immédiatement »

« De nombreux chefs d’Etats s’indignent et condamnent Israël, mais ces déclarations ne sont pas suivies d’effet. Nous en avons assez des mots creux »

« Pour notre avenir et pour l’avenir de tous les habitants d’Israël et de Palestine et des pays de la région, nous vous implorons : sauvez-nous de nous-mêmes ! Exercez une vraie pression internationale sur Israël pour un cessez-le-feu immédiat et durable. »

Un collectif constitué d'un millier d'Israéliens résidant en Israël et ailleurs, ont appelé, samedi 18 octobre, la communauté internationale –– à appliquer des sanctions contre l'Etat hébreu en vue d’obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban.Après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, , font part les signataires dans une tribune parue dans Libération. Hier, aujourd'hui, ces hommes et ces femmes se désolent de voir qu'car la majorité des Israéliens soutient la poursuite de la guerre., écrivent-ils.Leur constat est sans appel :Parce que, il est plus que temps qu'une pression internationale s'exerce pour faire bouger les lignes., assure le collectif, qui appelle à mettre fin aux livraisons d'armes à Israël ou encore à cesser toute coopération économique, sécuritaire, scientifique et culturelle avec Israël.Et de conclure avec force :Lire aussi :Et aussi :