Israël existe grâce à l’ONU : les propos de Macron irritent Israël et le CRIF

« Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël , mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France »

« laisser penser que la création de l'État d'Israël est le fruit d'une décision politique de l'ONU, c'est méconnaître à la fois l'histoire centenaire du sionisme, l'aspiration millénaire des Juifs au retour à Sion et le sacrifice de milliers d'entre eux pour établir l'État d'Israël ».

« Les propos attribués au Président de la République, s'ils sont confirmés, sont une faute à la fois historique et politique. (…) À l'heure où l'antisémitisme se nourrit de l'antisionisme, ces propos renforcent dangereusement le camp de ceux qui contestent la légitimité du droit à l'existence d'Israël »

« Appeler à priver Israël d'armes, ce n'est pas faire le jeu de la paix, cela revient à faire le jeu du Hamas et du Hezbollah »

« il est impératif qu'une nouvelle phase s'ouvre à Gaza, que les armes se taisent, que les humanitaires reviennent, que les populations civiles enfin soient protégées ». « Trop d'innocents sont morts »

« un scandale pour l'humanité », « une source dangereuse de haine, de ressentiment qui menace et qui menacera la sécurité de tous »

Israël doit son existence à une décision de l’ONU. C’est pourquoi le gouvernement israélien ne devrait pas s’en affranchir. Tels sont les propos qu’Emmanuel Macron a tenus mardi 15 octobre lors du Conseil des ministres, selon des propos rapportés par des participants, lorsqu’a été évoquée la guerre menée par Israël à Gaza et au Liban. Le président français faisait ainsi référence, sans le dire, à la résolution 181 adoptée le 29 novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies prévoyant le partage de la Palestine. Un plan controversé qui donnera lieu à la première guerre israélo-arabe en 1948-1949 puis à la Nakba, synonyme de catastrophe pour les Palestiniens. Ces propos ont, sans surprise, attiré de vives critiques du Premier ministre israélien., a jugé Benjamin Netanyahou dans un communiqué.Le Conseil représentatif des institutions juives de France, aligné sur les positions pro-israéliennes, est allé dans ce sens en indiquant que, a ajouté le président du CRIF, Yonathan Arfi.L’instance avait déjà vivement critiqué Emmanuel Macron début octobre après s’être déclaré favorable à un arrêt des livraisons d’armes à Israël., avait estimé le CRIF.La nouvelle passe d’armes entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou intervient à l’heure où la France appelle de façon plus prononcée à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Tout en réitérant sa condamnation des attaques du 7-Octobre, le président français avait estimé en septembre dernier, à la tribune de l’ONU, qu’à Gaza, ce qui estIsraël, qui ne cesse de fustiger l'ONU jusqu'à l'accuser d'être une antichambre de l'antisémitisme, refuse tout cessez-le-feu et poursuit ses bombardements au nom de la lutte contre le Hamas et le Hezbollah, au mépris de la vie de millions de civils . Le gouvernement a reçu de vives critiques de pays occidentaux ces derniers jours, y compris de la France, après ses attaques contre la Finul au Liban. Lire aussi :