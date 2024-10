Liban : la Finul refuse de céder à l'exigence israélienne après les attaques à son encontre

« mettre à l’abri »

Les tensions montent entre l'ONU et Israël après que ce dernier ait attaqué des positions de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Plusieurs Casques bleus ont été blessés ces derniers jours au cours d'attaques jugées inacceptables par l'ONU et l'Union européenne. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie ont aussi publié une déclaration commune affirmant que les attaques israéliennes contre la Finul de l'ONU sont contraires au droit humanitaire international.Israël a nié avoir voulu attaqué délibérément la force de l'ONU au Liban mais exige de cette dernière de se retirer pour se. L'ONU refuse de céder à l'exigence israélienne. La Finul a assuré qu'elle va maintenir. La France, en tant que contributrice de cette force, fait partie des pays défendant fermement son maintien.La Finul, constituée de 9 500 soldats principalement venus d'Indonésie, d'Inde, du Ghana, de l'Italie et du Népal, est officiellement chargée depuis 1978 de garantir la paix et la stabilité du Liban le long de la frontière avec Israël.Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé, lundi 14 octobre, qu'Israël continuera. Ses attaques ont provoqué la mort d'au moins 2 300 personnes depuis le 8 octobre selon les autorités libanaises.