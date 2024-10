Un an après le 7-Octobre, le martyre de Gaza continue, les droits humains en berne

La bande de Gaza est un champ de ruines plongé dans une catastrophe humanitaire sans précédent, mais Israël n'a pas l'intention d'arrêter sa folle guerre enclenchée après les attaques du 7-Octobre qui ont fait quelque 1 200 victimes. A ce jour, 97 otages sont toujours à Gaza dont 34 sont présumés morts.



Un an après, et malgré la présence des otages, les bombardements se poursuivent. L'offensive dévastatrice a provoqué pas moins de 41 000 morts et 100 000 blessés, très largement des civils. Quelque 15 000 enfants figurent dans la liste des disparus, selon l'UNICEF. « Le nombre total de personnes mortes pourrait toutefois être plus élevé, en tenant compte de victimes se trouvant encore sous les décombres et de personnes décédées en raison de la faim ou de la malnutrition, et de maladies diverses » , indique Human Rights Watch à l'occasion du premier anniversaire du 7-Octobre.



Par ailleurs, plus de 80 % des 2,3 millions d'habitants ont été déplacés. « Presque tous les civils de Gaza ont été déplacés ; la plupart sont actuellement entassés dans une zone qui ne représente qu’environ 3 % de la superficie totale de la bande de Gaza. Presque tous souffrent de la faim. Les enfants, qui ne peuvent plus aller à l’école, sont confrontés à des conditions traumatisantes » , poursuit HRW.



« Un après après l’escalade des hostilités, la bande de Gaza est sans aucun doute un des endroits les plus dangereux au monde pour un enfant » , souligne, pour sa part, l'UNICEF. L'opération israélienne en cours est indubitablement la plus violente et la plus longue organisée contre Gaza, qui souffrait déjà depuis 2007 d'un blocus illégal du point de vue du droit international et de plusieurs violentes offensives. Car, sans mettre en doute l'horreur des attaques du 7-Octobre et le légitime désarroi des familles des otages, les opérations menées par le Hamas n'ont pas surgi de nulle part ; elles s'inscrivent dans la continuité d'une tragique histoire, celle d'un conflit colonial qui a débuté depuis plus de 70 ans dans la région et qui n'est malheureusement pas prêt d'être résolu.