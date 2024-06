Gaza : prôner un genocide contre les Palestiniens n’a rien de « judéo-chrétien »

« la victoire de la France »

Dans cette entreprise meurtrière, les chrétiens comme les musulmans de Palestine subissent les mêmes abominations et atrocités. La destruction de leurs Églises et hôpitaux, les menaces de morts, les expulsions, les crachats, sont leur quotidien face à des racistes qui dévoient la religion juive et l'instrumentalisent.Le CFCM déplore que la chaine française LCI ait offert une tribune médiatique de propagande à celui qui devrait comparaitre devant la Cour pénale internationale (CPI) pour répondre de ses crimes contre l'humanité. En déclarant sur cette chaîne que sa victoire sera, il a aussi tenté d'importer le conflit en France.Le CFCM appelle toutes les forces vives de notre pays à opposer une fin de non-recevoir à cette tentative dangereuse d'impliquer la France dans ce qui restera sans doute l'un des pires crimes contre l'Humanité. La victoire de la France est de se mettre du bon côté de l'Histoire en faisant vivre ses idéaux de paix et de justice et en exigeant l'application du droit international partout dans le monde.Nous devons rester du bon côté de l'Histoire en continuant de s'élever contre l'anéantissement du peuple palestinien, d'exiger un cessez-le-feu immédiat et définitif, la libération de tous les otages et détenus innocents et la mise en place d'une solution de deux États vivant côte à côte dans la paix. Ce sont là les véritables pendants d'une civilisation qui met au centre de ses préoccupations l'Homme, sa dignité et ses droits, indépendamment de son origine, sa religion ou ses convictions.