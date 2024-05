Palestine : les massacres à Gaza provoquent des tensions à l’Assemblée nationale (vidéo)

« Je présente mes excuses à tous les cochons de France. J’en ai jamais vu un défendre un génocide. » Voici la réponse que David Guiraud a choisi de formuler sur BFM TV après l’altercation avec Meyer Habib survenue mardi 28 mai dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.



Les deux députés, LFI pour le premier, apparenté LR pour le second, en étaient venus, plus tôt dans la journée, à se disputer publiquement face à la presse. Alors que l’élu insoumis répondait aux questions des journalistes sur Gaza, Meyer Habib, qui n'a de cesse de soutenir les choix mortifères opérés par le gouvernement israélien, a invectivé la presse en leur demandant : « Comment vous leur donnez la parole ? » Ce à quoi David Guiraud, énervé, à demander à l’élu des Français établis en Israël de « se barrer d’ici ».



Le ton est alors rapidement monté. « À qui tu parles ? On n’a pas élevé les cochons ensemble » , a réagi Meyer Habib. « Mais c’est toi le cochon, t’es dans la boue du génocide ! », a répondu David Guiraud. « Vous devriez être poursuivi pour apologie du terrorisme » pour avoir notamment « traité les Palestiniens de cancer » , a appuyé la députée LFI Alma Dufour.



Alors que Meyer Habib est amené à s’éloigner en traitant David Guiraud de « pourriture » , ce dernier a repris de plus belle : « Ce monsieur est un porc, il défend un génocide depuis le début. (...) Il fait honte à la France. »