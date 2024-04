Face à la criminalisation du soutien à la Palestine, une jeunesse militante mène la fronde de New York à Paris

« Et vive la lutte du peuple palestinien ! »

« l’oppression systémique du peuple palestinien ».

« fermement ces actions étudiantes qui empêchent le bon fonctionnement de l’institution et pénalisent les étudiants, enseignants et salariés de Sciences Po »

« les étudiants se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens ainsi que toutes les activités de l’institution »

« Ces étudiants sont en train véritablement de porter l'honneur de la France »

« apologie du terrorisme »

« Le mépris flagrant d’Israël pour le droit international est exacerbé par l’incapacité de ses alliés à mettre un terme au bain de sang indescriptible infligé à la population civile de Gaza. Or, beaucoup de ces alliés ont été les architectes même de ce système juridique mis en place après la Seconde Guerre mondiale »

Alors que Gaza continue de souffrir d’une opération sans précédent de l’armée israélienne depuis l'attaque du 7-Octobre, la criminalisation du soutien à la cause palestinienne s’est nettement renforcée en France ces dernières semaines. Mais au sein d’une jeunesse française choquée du sort réservé aux Palestiniens, on refuse de se taire et d’abdiquer. C’est le cas à Sciences Po Paris où des dizaines d’étudiants ont occupé et bloqué les locaux historiques de l’école jeudi 25 et vendredi 26 avril afin de pousser leur direction à condamner officiellement les actions commises par Israël en violation au droit international, et de cesser toute collaboration avec les institutions jugées complices deDes étudiants ont été délogés par les forces de l’ordre mais ils étaient encore nombreux à occuper le bâtiment principal vendredi. La direction a condamné. Elle a néanmoins reçu une délégation d’étudiants pour tenter de trouver, par le dialogue, une issue à cette situation.A l'issue de cette réunion, elle a annoncé la suspension des poursuites disciplinaires envers les étudiants pro-Palestine et promis d'organiser une réunion ouverte aux communautés de Sciences Po d'ici au jeudi 2 mai. En échange,La mobilisation étudiante est tout particulièrement saluée par La France Insoumise, qui voit ses positions sur le conflit israélo-palestinien toujours plus décriées par ses opposants, y compris dans les rangs de la gauche., a déclaré Rima Hassan lors d’un passage à Sciences Po vendredi, reprenant les propos de Jean-Luc Mélenchon.L’activiste franco-palestinienne figure parmi les personnalités syndicalistes et politiques en France qui, comme la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, ont été convoquées pour. Une manœuvre visant à tenter de faire taire les critiques envers Israël, dénoncent les soutiens à la cause palestinienne, qui voient leur liberté d’expression se restreindre à mesure aussi que le chantage à l’antisémitisme grandit face aux appels au boycott et aux sanctions contre Israël., s'est offusqué Amnesty International à la sortie de son rapport annuel des droits humains publié mercredi 24 avril.