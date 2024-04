Ramadan 2024 : solidaires de Gaza, les Américains musulmans déclinent l'invitation à l'iftar de la Maison Blanche

The Washington Post

Un petit groupe de personnes - six selon- ont ainsi pu rencontrer Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris dans la soirée du mardi 2 avril afin d’évoquer, entre autres sujets, la question palestinienne, une première depuis des mois. Depuis octobre 2023, le président n’a eu que de rares interactions avec les musulmans, qui l’accusent d’être insensible au sort des Palestiniens. Pas d’iftar du Ramadan donc en 2024 ; il n’y aura pas non plus de cérémonie pour l’Aïd al-Fitr comme ce fut organisé les années précédentes à la Maison Blanche avec des centaines de convives.Le soutien toujours affiché de Joe Biden au gouvernement de Benjamin Netanyahou est bien parti pour lui coûter les voix de nombreux Américains musulmans et d’ascendance arabe présents dans des Etats-clés comme le Michigan et le Minnesota, ces mêmes qui ont contribué à sa victoire en 2020 contre Donald Trump. Lire aussi :