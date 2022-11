Etats-Unis : un record historique de candidats musulmans élus enregistré à l'issue des midterms

« témoignent de l'ascension de notre communauté dans la vie politique américaine. Ils sont aussi la preuve de la confiance que nos concitoyens placent en nous pour les représenter et se battre pour sauvegarder leurs intérêts. Nous assistons à la prochaine étape de la transformation politique de la communauté musulmane américaine. Leurs voix étaient marginalisées, mises de côté voire pire, et la voilà qui enregistre son entrée parmi les décideurs politiques »

« Ces candidats nouvellement élus s'appuient sur le succès de l'investissement de plusieurs décennies de notre communauté dans l'engagement civique, l'inscription des électeurs et la candidature aux élections »

« à s'inspirer de leur foi musulmane et à travailler pour le meilleur avenir possible de tous les Américains »

« la communauté musulmane est en train de construire une infrastructure solide pour un succès électoral durable. Les décisions politiques sur l'éducation, le logement, le climat et les droits civiques sont façonnées par les législatures des États et il est essentiel que notre voix soit représentée dans le processus d'élaboration des politiques »

Quelque 146 musulmans ont fait acte de candidature cette année à travers le pays, dont 51 se présentaient aux élections législatives de leur Etat. Sur les 82 victoires enregistrées par le CAIR, 38 personnes ont été élues à la chambre législative de leur Etat. Ce résultat dépasse le record de victoires précédent en 2020, où 71 candidats musulmans avaient gagné.Si Mehmet Oz, un candidat républicain sulfureux qui s'est avant tout fait connaître pour ses prestations télévisuelles, n’a pas réussi à se faire élire sénateur de Pennsylvanie, plusieurs Etats voient en revanche l’arrivée de représentants musulmans au sein de leurs assemblées locales. C’est le cas de l’Illinois qui enregistre l’arrivée de Nabeela Syed, 23 ans, et d'Abdelnasser Rashid, 33 ans, dans son assemblée. Au Texas, Salman Bhojani et Suleman Lalani sont devenus les premiers musulmans à être élus à l’assemblée. En Géorgie, l’Américano-Palestinienne Ruwa Romman est devenue la première femme élue à l’assemblée de cet état qui compte aujourd’hui quatre élus musulmans.Enfin, dans le Minnesota, Keith Ellison, le procureur général – un poste soumis à élection aux Etats-Unis – et unique musulman à avoir été élu à ce niveau de responsabilité dans un Etat, a été reconduit dans ses fonctions. Il en va de même pour trois membres du Congrès, Ilhan Omar, Rashida Tlaib et Andre Carson Le CAIR et Jetpac, une association dont l’objet est de favoriser la représentation politique des musulmans dans le pays, ont salué ces victoires. Ces résultats records, constate Nihad Awad., relève le directeur exécutif national du CAIR, qui appelle les élusCes résultats démontrent, pour le directeur de Jetpac Mohammed Missouri, queLire aussi :