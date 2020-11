Aux Etats-Unis, un nombre record de candidats musulmans élus, la diversité au rendez-vous

« Le vrai travail commence maintenant. Le futur est dans l'instant présent »

« Beaucoup de gens ne savent pas les risques qui existent à placer son nom sur le bulletin de vote si on n’est pas un homme blanc, et cela a demandé beaucoup de travail pour en arriver là. En sautant dans le vide (avec ma candidature), j'ai dû faire confiance à ma communauté pour qu’elle me rattrape, et c'est ce qu'elle a fait »

« les Américains musulmans qui se présentent et qui gagnent sont capables de construire une coalition très diverse qui, à l'avenir, sera au service de la protection des droits civiques de l'ensemble des citoyens américains »

Les résultats de ces élections célèbrent aussi la diversité des minorités musulmanes. En plus d'être la première Afro-américaine et musulmane à représenter l'Oklahoma, Mauree Turner est aussi, selon CNN , la première personne non-binaire à être élue en tant que législatrice dans toute l'histoire des Etats-Unis. Une personne non-binaire ne se sent appartenir à aucun genre en particulier, qu'il soit féminin ou masculin., a-t-elle fait savoir par un tweet le 4 novembre., a-t-elle déclaré à Advocate Pour Nihad Awad, le directeur exécutif du CAIR,Lire aussi