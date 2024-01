Suspension du financement Ã  l'UNRWA : une Â« punition collective supplÃ©mentaire Â» pour les habitants de Gaza

« exceptionnelle gravité »

« n’a pas prévu de nouveau versement au premier trimestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations unies et les principaux donateurs, en s’assurant que toutes ses exigences de transparence et de sécurité de l’aide sont bien prises en compte »

« Tout employé impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, notamment à travers des poursuites judiciaires »

« pour protéger les capacités de l'agence à fournir de l'aide humanitaire ».

« sa condamnation dans les termes les plus fermes possibles des odieuses attaques du 7 octobre »

« irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu'elle sert en raison d'allégations d'actes criminels contre certaines personnes, surtout en période de guerre, de déplacement et de crises politiques dans la région »

« Les Palestiniens de Gaza n’avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire »

« à reconsidérer leur décision avant que l’UNRWA ne soit contraint de suspendre sa réponse humanitaire. La vie des habitants de Gaza dépend de ce soutien, tout comme la stabilité régionale ».

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) est dans la tourmente après avoir annoncé, vendredi 26 janvier, s'être séparée de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Dans la foulée, plusieurs pays ont décidé de suspendre leur financement dont les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Neuf pays à ce jour ont fait le choix de sanctionner l'UNRWA malgré les besoins immenses à laquelle la population gazaouie fait face. Face à des faits d'une, le Quai d'Orsay a décidé de suivre le mouvement en coupant son aide à l'agence. La France, qui a financé l'UNRWA à hauteur de quelque 60 millions d'euros en 2023,, a-t-elle fait savoir dans un communiqué., avait assuré le Commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, expliquant avoir pris sa décisionRéitérant, le chef de l'agence a néanmoins estimé, dans une nouvelle déclaration qu'il est, a-t-il lancé, exhortant les pays qui ont décidé de suspendre leur financement