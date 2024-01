Palestine/IsraÃ«l : le plaidoyer de 300 avocats pour la justice et le respect du droit international

« faillite morale »

« catastrophe humanitaire »

« tant en Palestine qu’en Israël ».

« solidarité des barreaux français à l’égard des civils et avocats palestiniens ».

« L’agression russe contre l’Ukraine a légitimement donné lieu à l’expression d’un engagement total avec la population civile et les avocats ukrainiens, ainsi qu’à des manifestations de solidarité aux réfugiés. L’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 en Israël a, légitimement et à juste titre, fait l’objet d’une condamnation sans réserve par nous tous. Comment expliquer que la tragédie qui se déroule dans la bande de Gaza n’appelle aucune mobilisation et solidarité des barreaux français à l’égard des civils et avocats palestiniens ? »,

« Les avocats devraient tous se sentir concernés lorsque des populations civiles, d’où qu’elles proviennent dans le monde, sont victimes de massacres guidés par la folie meurtrière ou la vengeance aveugle. »

« Nous condamnons tous les massacres, violences et exactions commis contre la population civile israélienne »

« nous condamnons tous les massacres, violences et exactions commis contre la population gazaouie par Israël qui, avec le siège total de la bande de Gaza et des bombardements indiscriminés, ont entrainé la mort de plus de 30 000 victimes »

« à ce que tous les actes potentiellement constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales, que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés par les juridictions nationales compétentes ou par la Cour pénale internationale ».

« tant par des colons que par l’armée israélienne, dans le cadre de la politique coloniale d’Israël qui s’intensifie »,

« des civils palestiniens détenus illégalement par Israël en Cisjordanie sans aucune charge ni procès ».

« Nous appelons au respect des droits fondamentaux et du droit international, en matière de protection des droits humains, du droit international pénal et humanitaire, et exigeons une position claire de la France en ce sens. Nous appelons à la justice, sans laquelle la paix est illusoire. »

Face à laet à ladont sont victimes les Palestiniens de Gaza depuis trois mois, plus de 300 avocats des barreaux français se joignent publiquement aux appels au cessez-le-feu immédiat au respect du droit internationalAvec le soutien de magistrats et d'universitaires, les auteurs et signataires d'une tribune sur Mediapart parue mardi 9 janvier refusent de rester silencieux face aux massacres en cours et dénoncent l'absence des'interrogent-ils.commesans compter les corps disparus sous les décombres, déclarent-ils avant d'appelerLes avocats, qui dénoncent au passage la recrudescence des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie,appellent aussi à la libération des otages mais aussiEt de conclure ainsi :