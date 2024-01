Gaza : l'Afrique du Sud, alliÃ© des Palestiniens, poursuit IsraÃ«l pour Â« gÃ©nocide Â»

« Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. »

« actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza ».

« actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise (...) de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens »

« protéger le peuple palestinien à Gaza »

« en violation manifeste de la Convention sur le génocide »

« guerre défensive »

« d'une justice et d'une moralité sans équivalent »

« rejeter complètement les accusations infondées de l'Afrique du Sud ».

Cette célèbre phrase de feu Nelson Mandela résonne encore aujourd'hui avec force en Afrique du Sud, qui demeure un soutien constant de la cause palestinienne. Alors qu'Israël a annoncé une guerre longue contre Gaza, la Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé, vendredi 29 décembre, que l'Afrique du Sud lui avait soumis une requête accusant Israël de se livrer à desDans sa requête, Pretoria affirme que les, a fait part dans un communiqué la CIJ, basée à La Haye, aux Pays-Bas.En conséquence, l'organe judiciaire est appelé à prendre des mesures urgentes visant àcontre un État qui commet un génocideSans surprise, le gouvernement israélien réfute les accusations à son encontre. En réaction à cette annonce, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que lamenée par son armée dans la bande de Gaza étaitet a appelé la CIJ àA ce jour, le bilan humain à Gaza est porté à plus de 22 000 morts.Lire aussi :