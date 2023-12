Gaza pour Â« boussole morale du monde Â» : le puissant prÃªche de NoÃ«l depuis BethlÃ©em

Monde

Gaza pour « boussole morale du monde » : le puissant prêche de Noël depuis Bethléem

Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Lundi 25 Décembre 2023 à 11:55

A la veille de 2024, Noël avait une bien triste saveur pour les Palestiniens, victimes d'une sanglante répression d'Israël depuis trois mois, plus particulièrement à Gaza. Le révérend Munther Isaac, pasteur de la paroisse luthérienne de Bethléem, a livré pour l'occasion un remarquable sermon de lamentation et de colère qui se doit d'être écouté et partagé auprès du plus grand nombre.