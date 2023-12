SolidaritÃ© avec Gaza : les Palestiniens de l'exil lancent un appel aux Ã©glises de France Ã  l'heure de NoÃ«l

« dans la sobriété »

« une situation terrible »

« si cela continue, il n’y aura plus de chrétien en Terre Sainte ! »

La ville palestinienne de Bethléem, ville de la Nativité, a annoncé annuler toutes les festivités liées à la période de Noël cette année 2023. Comme le reste de la Palestine, Bethléem est actuellement complètement fermée et en deuil. Elle célèbrera les services religieux. Le père Ibrahim Faltas (vicaire de la Custodie franciscaine de Terre Sainte à Jérusalem, ndlr) décritet alerte queCette année, la place de la Nativité n’accueille pas d’arbre, il n’y aura ni fanfare, ni parade des scouts, ni décorations, ni lumières en solidarité avec notre peuple qui vit depuis plus de deux mois sous les bombes de l’armée israélienne à Gaza. Dès le début de l’agression, les lieux de culte historiques de la bande de Gaza et leurs fidèles ont été pris pour cibles. C’est le cas de la mosquée Al Omari, de l’église Saint-Porphyre, la plus vieille église de Gaza (1150) et de tant d’autres lieux de cultes. Nous sommes à plus de 20 000 morts dont plus d’un tiers sont des enfants.Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien en cette période si particulière et vous demandons de bien vouloir lors de la messe de Noël, relayer ce que décrivent vos confrères palestiniens qui officient depuis Bethléem, Jérusalem ou Gaza, d’appeler à un cessez-le feu immédiat, à la levée du blocus de Gaza et à la justice en Palestine.Lire aussi :