A Paris, des ONG organisent un die-in pour rÃ©clamer un cessez-le-feu immÃ©diat Ã  Gaza

« à donner la priorité à la préservation de la vie humaine ».

« Le Conseil de sécurité des Nations unies, le Secrétaire général des Nations unies et tous les dirigeants mondiaux influents doivent prendre des mesures immédiates pour garantir l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Cela reste notre seule option pour éviter de nouvelles pertes de vies civiles et une catastrophe humanitaire. Tout autre résultat sera à jamais une tache sur notre conscience collective »

« Les civils ne sont pas une monnaie d'échange. Les familles doivent avoir la possibilité d'enterrer et de pleurer leurs morts. Le cycle de la violence contre des civils innocents doit cesser. »

A l’occasion de la Journée mondiale d’action pour un cessez-le-feu à Gaza lundi 18 décembre, les ONG internationales ont de nouveau uni leurs voix pour réclamer la fin de l’offensive israélienne sur Gaza, à feu et à sang depuis plusieurs semaines. Alors que plus de 19 400 personnes, très largement des civils, ont été tuées dans l’enclave palestinienne, plusieurs pétitions en ligne portée par le collectif Ceasifire Now (Cessez-le-feu immédiat en anglais) et soutenu par 800 organisations ont réuni plus de 3 millions de signatures afin d’appeler tous les chefs d'État, le Conseil de sécurité des Nations unies et les acteurs sur le terrain, lit-on dans la lettre postée sur Change . Avant de conclure :Le ras-le-bol des agences de l'ONU et des ONG de voir la situation humanitaire s’enfoncer dans un profond abîme grandit chaque jour. Plusieurs d’entre elles – Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, CCFD Terre Solidaire, la FIDH, Première Urgence Internationale, Action contre la Faim, Handicap international, Secours islamique France, Oxfam et Amnesty International – se sont ainsi donné rendez-vous lundi 18 décembre à Paris, sur le Parvis des Droits de l’Homme, pour exprimer leur colère face à l’inaction de la communauté internationale à travers un rassemblement au cours de laquelle des manifestants ont simulé la mort, un die-in.