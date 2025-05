Rapport sur l'islamisme politique : largement pointée du doigt, la fédération Musulmans de France réagit

Tandis qu’un rapport sur les Frères musulmans et l’islamisme politique est examiné, mercredi 21 mai, par un conseil de défense à l’Elysée, MF s’est exprimé sans attendre, mardi 20 mai, pour faire valoir sa vive préoccupation quant aux conclusions du rapport sur les Frères musulmans qui « désigne indirectement - mais sans ambiguïté - notre fédération comme une organisation affiliée ou représentative de la mouvance des Frères musulmans en France ». « Nous ne pouvons rester silencieux face à une telle accusation, lourde de conséquences sur notre image, notre crédibilité et notre légitimité dans le débat public » , déclare-t-elle.



Alors que l’organisation assure avoir eu « un entretien franc et constructif » en 2024 avec les membres de la commission chargée du rapport, au cours duquel MF a « fourni toutes les informations demandées, sans réserve, sur (leurs) orientations, (leurs) actions, (leur) gouvernance et (leurs) principes fondamentaux » , celle-ci se dit aujourd’hui étonnée de la teneur du rapport.



De sa création en 1983 à aujourd’hui, « notre fédération a connu un long parcours d'adaptation, de maturation et de transformation. Initialement portée par des étudiants et intellectuels issus de l'immigration, elle a progressivement évolué vers une structure représentative d'un islam français, enraciné dans la société et les valeurs républicaines » , explique-t-elle. « Cette évolution s'est traduite par une relecture des textes religieux à la lumière du contexte laïc français, un travail de contextualisation théologique, et une volonté constante d'adapter la pratique religieuse aux réalités de la citoyenneté. Nos cadres, issus des nouvelles générations, pleinement français, ont œuvré à dépasser les logiques d'importation de modèles étrangers pour construire un islam de France, répondant aux aspirations des jeunes musulmans, non plus perçus comme des immigrés de passage, mais comme des citoyens à part entière, engagés dans la société française. »