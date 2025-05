Meyzieu : l'interdiction du salon musulman suspendue par la justice

« une victoire pour les libertés fondamentales »

« Les éditions précédentes de ce même événement, organisées en 2023 et 2024, avec plusieurs intervenants similaires, furent la preuve par l'exemple du bien-fondé de notre action »

« Cette décision sonne aussi comme un message aux politiques qui entretiennent le climat de peur et de suspicion. Il est important qu'ils mesurent leurs responsabilités et qu'ils soient des vecteurs du vivre-ensemble plutôt que des vecteurs de division et de conflit. D'autant plus qu'aucune tentative de dialogue n'a été initiée par la municipalité pour comprendre notre démarche »

« Cette décision, que nous respectons, va à l'encontre de l'inquiétude légitime de nombreux citoyens »

« Elle illustre une interprétation des textes qui fragilise les valeurs républicaines, la cohésion nationale et le respect de la dignité humaine »

« La liberté d'expression ne peut servir de prétexte à la diffusion de discours de haine ou à la légitimation de violences verbales ou symboliques. »

« attachement à la cohésion sociale et au dialogue pour plus de conscience et plus de justice »

Le tribunal administratif de Lyon a suspendu, vendredi 16 mai, l'interdiction du salon musulman organisé les 17 et 18 mai à Meyzieu (Rhône) par l'association Aux sources. Celle-ci avait contesté en référé l'arrêté municipal , une décision perçue comme, a estimé l'association, satisfaite par la décision prise par le juge des référés., indique Aux Sources., a réagi la municipalité de Meyzieu., tranche-t-elle.Des accusations que conteste Aux Sources, qui martèle son