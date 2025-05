Salon musulman à Meyzieu : les organisateurs contestent l'interdiction devant la justice

« avec indignation »

« promouvoir conscience et engagement pour la paix et la justice »

« Les deux précédentes éditions, tenues au même endroit en 2023 et 2024, se sont déroulées dans le calme et le respect, sans qu'aucun incident ni trouble à l'ordre public ait été constaté »

« infondée, disproportionnée et attentatoire aux libertés fondamentales »

« rien, absolument rien dans le contenu du programme ou dans le profil des intervenants ne justifie une telle mesure d'interdiction »

« dans une dérive alarmante de remise en cause du droit d'expression, du droit d'association et, plus largement, du droit d'exister pleinement dans l'espace public pour des citoyens engagés, en particulier lorsqu'ils sont perçus comme issus d'une minorité religieuse, et plus explicitement musulmane »

« Agir pour demain, c'est déjà défendre aujourd'hui les fondements de notre liberté commune. Quelles que soient nos convictions, c'est dans le respect mutuel que se construit la société juste, consciente et plurielle à laquelle nous aspirons. »

L'association musulmane Aux Sources, qui devait organiser les 17 et 18 mai un salon à Meyzieu (Rhône), a pris actede la décision d'interdire son événement visant à. Elle a annoncé, jeudi 15 mai, un recours en référé pour contester l'arrêté municipal., rappelle la structure, qui juge l'interdiction de l'édition 2025 commeAlors que deux prédicateurs invités sont particulièrement mis en cause par les autorités,, estime Aux Sources.A ses yeux, la mesure s'inscritLire aussi :