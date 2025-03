Psycho Abir : « Mon mari me pousse à dormir sur le canapé avec bébé » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Vendredi 7 Mars 2025 à 11:00





Bonjour, je vous contacte aujourd’hui car j’ai un problème avec mon mari. Il a une façon de faire les choses que je ne comprends pas et je n’apprécie pas.



J’ai déjà été mariée et j’ai eu un enfant de ma première union. Ayant divorcé, je me suis remariée par la suite et j’ai eu un petit garçon qui a un an aujourd’hui. Mon mari a repris le travail et nous vivons dans un F3. L’enfant dort dans son lit dans notre chambre et ne fait pas ses nuits. Aussi, je lui donne le biberon. En conséquence, mon mari ne veut plus que je dorme avec lui car le bébé se réveille une fois par nuit pour le biberon.



De plus, il gigote et pleure à cause de ses dents. Mon mari dit qu’il ne parvient pas à se rendormir. Je me retrouve à dormir sur le canapé avec le bébé. Je lui ai fait part de mon mécontentement. Cela ne me convient pas du tout, cela n’est pas un mode de vie convenable en ce qui me concerne. Cependant, je ne vois pas comment remédier à ce problème.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste



Il est certain qu’un bébé qui ne fait pas ses nuits met ses parents à rude épreuve. D’après ce que je comprends, le fait que votre mari ait repris le travail est invoqué comme raison pour préserver sa tranquillité durant la nuit. S’occuper d’un bébé est pourtant un travail à plein temps qui ne nécessite pas moins de repos qu’un travail à l’extérieur, sans compter qu’en ce moment cela concerne vos nuits également. Le soin d’un bébé de cet âge, à la maison, ne laisse que bien peu de temps pour respirer et pour se ressourcer, sauf si cette lourde tâche est partagée, si l’on reçoit de l’aide, si une autre personne prend le relai.



Ce qui ne convient pas dans votre situation, à mon sens, c’est que la « solution » trouvée par votre mari vous soit imposée sans négociation. S’il n’est pas convenable selon vous de vous retrouver à dormir sur le canapé du salon, ce qui est plus que compréhensible, cela doit être entendu par votre mari et une autre solution doit être trouvée, ensemble.



Ne serait-il pas possible par exemple que vous et votre mari dormiez ensemble dans le salon, et le bébé dans la chambre, jusqu’à ce qu’il ait des nuits de sommeil suffisamment longue ? Et que vous vous occupiez du bébé à tour de rôle ? Ou tout autre formule, pourvu qu’elle vous convienne à tous deux. Une négociation doit avoir lieu entre vous, et si c’est difficile à mettre en place, peut-être serait-il intéressant d’en parler en présence d’une troisième personne qui puisse occuper une place de médiatrice, une personne qui ne prendrait parti ni pour l’un ni pour l’autre, mais qui pourrait vous aider à trouver un accord… Je vous souhaite à tous les deux de vous entendre, dans la compréhension et le respect mutuels.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com