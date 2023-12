L'ONU exige l'acheminement immÃ©diat de l'aide humanitaire Â« Ã  grande Ã©chelle Â» vers Gaza

« l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle »

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, vendredi 22 décembre, une résolution exigeant d'autoriser et de facilitervers la bande de Gaza, martyrisée depuis plus de mois par une offensive israélienne sanglante qui a provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes.Le texte n'appelle cependant pas à un cessez-le-feu immédiat comme exigé notamment des ONG et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mais refusé catégoriquement par les Etats-Unis. Ces derniers se sont abstenus, de même que la Russie.Après d'âpres négociations, 13 des 15 membres du Conseil de sécurité ont ainsi voté pour la résolution qui demande aussi aux parties en conflit dedes mesures pourPour Antonio Guterres qui croit dur comme fer que. L'enclave, plongée dans un chaos humanitaire sans précédent, est menacée par la famine. Pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),