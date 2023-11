IsraÃ«l/Palestine : la CPI saisie d'une plainte pour Â« gÃ©nocide Â» Ã  Gaza

« génocide »

Un collectif d'avocats emmenés par le Francais Me Gilles Devers se sont rendus à La Haye, aux Pays-Bas, pour déposer, jeudi 9 novembre, une plainte collective auprès de la Cour pénale internationale (CPI) pourSon procureur, Karim Khan, est appelé à se pencher sur les événements qui endeuillent le Proche-Orient depuis le 7 octobre. Contrairement aux précédentes offensives israéliennes menées ces dernières années contre la bande de Gaza,, a affirmé l'avocat lyonnais.Une plainte poura aussi été déposée, vendredi 10 novembre, auprès de la CPI par neuf familles de victimes israéliennes de l'attaque du Hamas. Pour rappel, Israël a toujours rejeté toute compétence à la CPI, contrairement à l'État de Palestine qui a adhéré à cette juridiction internationale en 2015. Une semaine plus tôt, Reporters sans frontières (RSF) avait annoncé avoir saisi la CPI pour. Sa plainte concerneElle mentionne aussipar l'armée israélienne. Selon le décompte de l'ONG qui avait déjà saisi la CPI en 2021, 34 journalistes ont été tués depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre.