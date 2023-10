Face au Â« bain de sang Â» Ã  Gaza, la Â« loi du talion Â» est Â« sans issue Â» pour Dominique de Villepin

« Il y a un droit à la légitime défense d’Israël mais ce droit ne peut pas être une vengeance indiscriminée et il ne peut y avoir de responsabilité collective du peuple palestinien pour les actions d’une minorité terroriste du Hamas »

« le contexte international de profondes divisions »

« le Sud global »

« l’occidentalisme »

« l'idée que l'Occident, qui a pendant cinq siècles géré les affaires du monde, va pouvoir tranquillement continuer à le faire ».

« Nous avons en quelque sorte la preuve par neuf à travers ce qui se passe en Ukraine et au Proche-Orient de ce deux poids, deux mesures qui est dénoncé partout dans le monde »

« le Sud global »

« Ouvrons-nous au monde et travaillons avec tout le monde. »

« question palestinienne ne s’effacera pas et il faut la traiter, lui apporter une réponse et c’est là où il faut du courage parce que l’usage de la force est une impasse. La condamnation morale de ce qu’a fait le Hamas (…) ne doit pas nous empêcher d’avancer politiquement et diplomatiquement de façon éclairée. (…) La diplomatie, c’est d’être capable, au fond du tunnel, d’imaginer qu’une lumière est possible »

