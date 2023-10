IsraÃ«l/Palestine : les responsables des cultes en France appellent les forces politiques et religieuses Ã  agir Â« pour une paix juste et durable Â»

« Nous réprouvons la violence sous toutes ses formes, et particulièrement sous sa forme terroriste, et déplorons le nombre insupportable de victimes civiles. Nous condamnons la prise d’otages civils ou militaires et appelons à leur libération immédiate. Nous condamnons tout discours appelant à la haine et à la destruction »

Alors que la situation au Proche-Orient est plus que jamais délétère, la Conférence des responsables de culte en France (CRCF), qui a organisé en septembre une journée d’études inédite sur les violences sexuelles , entend apporter sa contribution à l’apaisement dans une société française très crispée sur la question israélo-palestinienne., lit-on dans le communiqué signé par les responsables des cultes catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman et bouddhiste.Ils sont sept à souscrire au texte diffusé mardi 10 octobre. Outre le président de l’Union bouddhiste de France (UBF) Antony Boussemart, et les trois représentants des Eglises chrétiennes que sont Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF), le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France (FPF), et Mgr Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxe de France (AEOF), ont signé le Grand rabbin de France Haïm Korsia, le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz, et le président de l’Union des mosquées de France (UMF) Mohammed Moussaoui. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé en début de semaine au nom du Conseil français du culte musulman (CFCM) à ce sujet.