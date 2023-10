Un tag haineux retrouvÃ© sur la mosquÃ©e de Roanne, le maire dÃ©nonce

« Mort à l’islam. »

« Nous condamnons fermement l'attaque sur le mur de notre bâtiment. Cela constitue un indicateur clair de l’hostilité envers l’islam et notre association »,

« Nous espérons que les auteurs de telles attaques nous visant seront identifiés et remis en justice dans les plus brefs délais. »

« aussi inacceptables qu’intolérables »

« sans doute liés à la situation internationale ». « Nos communautés n’ont rien à gagner à être stigmatisées. Seule la tolérance permettra de maintenir le vivre ensemble et en paix »

« À la suite de l’attaque surprise d’Israël par le Hamas, les morts se comptent par centaines, comme les blessés et les otages. (…) Ces provocations, ces actes de guerre et de barbarie d’où qu’ils viennent doivent être condamnés avec la plus grande fermeté »

« Désormais l’ensemble de la communauté internationale doit se mobiliser pour faire cesser les combats, pour inviter chacun à garder la raison et son sang-froid afin d’éviter que le conflit ne s’exporte sur d’autres territoires. »

Cette inscription de haine, taguée avec une étoile de David, a été découverte dimanche 8 octobre sur le mur d’enceinte de la mosquée Dernek à Roanne, dans la Loire. Cette attaque intervient à l’heure où le mouvement palestinien du Hamas a attaqué la veille le sud d’Israël a fait savoir l’association culturelle et cultuelle turque gestionnaire du lieu de culte.Une plainte a été déposée par la mosquée.Le maire (LR) Yves Nicolin s’est exprimé dans un communiqué pour dénoncer des tagsqui sont, affirme-t-il., écrit encore le maire.Lire aussi :