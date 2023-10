Attaque du Hamas contre IsraÃ«l : les organisations juives de France Ã  l'unisson, la Grande MosquÃ©e de Paris sâ€™exprime

« sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation au Proche-Orient ».

« En ces heures sombres, nos pensées les plus sincères et notre solidarité vont aux victimes innocentes et à leurs familles »

« en tant qu'institution religieuse islamique, a le devoir absolu de prôner et de promouvoir la paix, car l'islam la considère comme une valeur fondamentale à respecter en tout temps et en tout lieu, sur notre terre ».

« à la fin de ces violences intolérables »

« tout particulièrement pour que la vie des civils innocents soit préservée ».

« Nous réaffirmons que la dimension religieuse n'a pas sa place dans le langage des armes. Au contraire, nous croyons fermement que le recul et le dialogue représentent les seules voies possibles pour parvenir à une résolution pacifique du conflit, à laquelle chacun devrait aspirer. »

Du côté des organisations musulmanes de France, aucune ne s'est pas exprimée publiquement jusqu'ici sur cette actualité brûlante, exception faite à ce stade de la Grande Mosquée de Paris, qui a exprimé dimanche