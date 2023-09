Contre les violences sexuelles, les cultes de France martÃ¨lent ensemble Â« leur commun engagement Â»

« Comment les institutions religieuses prennent leurs responsabilités pour lutter contre ces violences et s'engagent en interne et bien au-delà ? D'abord avec des positions fermes des plus hautes instances religieuses en refusant le déni, le secret, le silence et toute tergiversation face à l'inacceptable »

« avancer avec les victimes »

« co-construire des mesures avec elles »

« crimes contre l'humanité »

« Avant de déboucher sur des violences sexuelles, tout commence presque systématiquement par des abus spirituels »

« favoriser une prise de conscience des communautés bouddhistes sur la réalité de ces problèmes qui existent parfois déjà chez elles ou qui alertent sur la possibilité de leur apparition ».

, assure Patricia Sitruk, présidente de la Commission de déontologie rabbinique.Parce qu’il fautet, Valentine Buck, coordinatrice de la Commission Reconnaissance et Réparation (CRR) créée en en novembre 2021 par la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref) dans la foulée du rapport Sauvé. est venue accompagnée de deux victimes d’abus sexuels lorsqu’ils étaient enfants, dans les années 1960 et qui se disent « extrêmement déterminés » à combattre cescommis sur des enfants., fait part, au nom du bouddhisme, Jean-Marc Falcombello. L’Union bouddhiste de France (UBF) a aussi constitué depuis un an un groupe de travail sur le pouvoir, sa mauvaise utilisation et les abus qui peuvent en découler (sexuels, psychologiques et financiers) pour