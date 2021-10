Abus sexuels dans l'Eglise : des révélations accablantes pour un impératif reconnaissance de la responsabilité institutionnelle

« Alors que l’appel à témoignages lancé par la Ciase a permis d’identifier 2 700 victimes et que l’enquête archivistique a permis d’en dénombrer 4 800 »

En mars dernier, Jean-Marc Sauvé, avançait le chiffre d’au moins 10 000 victimes d’abus sexuels en 70 ans en France. Depuis réévalué, il est aussi vertigineux qu’accablant pour l’Eglise., relève le président de la commission, l’enquête en population générale menée par l’Inserm avec l’appui de l’IFOP conduit à estimer le nombre de victimes (vivantes) agressées pendant leur minorité par des prêtres et des religieux à 216 000 personnes entre 1950 et 2020. Il s’élève même à 330 000 en ajoutant les victimes de laïcs, salariés ou bénévoles, en lien avec l’Eglise catholique, ce qui représente 34 % des abus dans l’Eglise.Au total, sur les 5,5 millions de personnes qui ont subi pendant leur minorité des violences sexuelles en France, la part des prêtres et religieux abuseurs est établie à 4 %, à 6 % avec les laïcs.indique Jean-Marc Sauvé, soulignantà inciter les victimes d’abus sexuels à briser le silence.Ce constat en amène un autre, qui est une des révélations choc du rapport : l’Église est,, indique-t-on., précise le rapport de la Ciase, qui a identifié entre 2 900 et 3 200 pédocriminels au sein de l'Eglise, soit 2,5 % à 2,8 % de l’effectif des clercs et des religieux de 1950 à nos jours.A noter aussi, les garçons représentent 80 % des victimes,, indique Jean-Marc Sauvé, alors que, dans le reste de la société, les filles sont massivement victimes des violences sexuelles (75 %).Ces violences se sont principalement produites de 1950 à 1969 (56 %) avant deentre les années 1970 et 1990. Une baisse, pointe le président de la Ciase. Depuis 1990, le phénomène stagne. Jusqu’au début des années 2000, l’Eglise a fait montre d’avec l’affaire Preynat et Barbarin et la mise en place de cellules d’écoute. Mais on est encore loin du compte.