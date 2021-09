Abus sexuels dans l'Eglise catholique : au moins 10 000 victimes en 70 ans en France

« des indications provisoires qui seront éclairées »

Invité sur les ondes de France Inter , l'ancien vice-président du Conseil d'Etat a également apporté des informations complémentaires sur les résultats de son rapport d'étape, qui s'appuie également sur des archives de diocèses et sur une enquête demandée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) concernant le nombre d'abus sexuels dans l'ensemble de la population. Il a ainsi affirmé que, selon, 62% des victimes sont des garçons, 38 % des filles.La moitié d'entre eux disent avoir été victimes d'abus dans les années 1950 et 1960. Seulement 5 % l'ont été avant, 18 % dans les années 1970, 12 % dans les années 1980, et le pourcentage est ensuite. Le président a aussi dénoncédansLe rapport, dont la finalisation était attendue pour le printemps mais retardée à cause de la crise sanitaire, sera finalement rendu au début de l'automne 2021. La Ciase a été mise en place en 2018 face aux scandales en nombre d'abus sexuels au sein de l'église, qui poursuit sa réflexion sur le sujet. Dernièrement, c'est sur le terme de la responsabilité de l'épiscopat dans le cadre des abus sexuels sur personnes mineures que s'est tenue une Assemblée plénière extraordinaire des évêques de France du 22 au 24 février.