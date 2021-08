« hchouma »

« dont il faut parler puisque ça fait partie de la réalité de l’expérience humaine que nous, êtres spirituels, nous vivons sur cette Terre »

Nombre de questions qui nous parviennent dans la rubrique Psycho sont liées à la sexualité. Des internautes interrogent nos psychothérapeutes et psychologues sur des problèmes qui tirent souvent leur origine de la difficulté de communiquer avec leurs conjoint-e-s sur ce sujet, perçu comme tabou. La, la honte, dit-on ! Si parler de sexualité au sein du couple est difficile, que dire encore dans d’autres cadres, par exemple de parents à enfants ou d’éducateurs à jeunes ?Si la tradition islamique, comme tant d’autres, vient fixer des règles en matière de sexualité, il n’a jamais empêché les hommes comme les femmes de parler de sexualité, de désir et de plaisir, et ce librement, même en dehors des couples. D’où vient alors le tabou qui pèse sur les communautés musulmanes ? Il est avant tout culturel, très prégnant parmi les populations originaires d’Afrique et du Moyen-Orient, et qui a pris une coloration (faussement) religieuse du fait, entre autres, de discours religieux diffusant une conception trop restrictive de la sexualité, qui aurait pour seul et unique but la reproduction.La sexualité, en se tenant à la tradition islamique, c’est un sujetpour la sociologue Fatima Khemilat.