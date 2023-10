AprÃ¨s lâ€™attaque du Hamas contre IsraÃ«l, lâ€™indignation du Conseil franÃ§ais du culte musulman

« Chaque crise a son lot de profiteurs indignes. La tragédie que vivent les populations du proche Orient n'y a pas échappé. Car malheureusement, les apôtres de la théorie du "choc des civilisations" sont actuellement déchainés, profitant du choc des évènements pour distiller leur théorie fallacieuse et dangereuse. Parfois adorateurs de Pétain, ils se dissimulent derrière une solidarité de façade avec les victimes israéliennes pour satisfaire leur agenda idéologique, internationaliser et importer ce conflit en France »

« l’arrêt immédiat et urgent des violences, de la terreur, et des vengeances cruelles et aveugles qui ne mèneront nulle part si ce n’est à plus de douleurs et à moins d'humanité »

« à élever des prières afin qu’Israéliens et Palestiniens puissent retrouver les voies de la paix et de la sécurité et construire ensemble un avenir meilleur pour les générations futures »

Le CFCM ne mâche pas ses mots contre l'extrême droite et notamment, sans les nommer, les responsables du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen et de Reconquête d'Eric Zemmour, qui ont fait valoir leur pleine solidarité avec Israël :Le CFCM conclut en appelant avec force à. Il exhorte enfin les musulmans de FranceLire aussi :