Attaque du Hamas contre IsraÃ«l : les organisations juives de France Ã  l'unisson, la Grande MosquÃ©e de Paris et MF sâ€™expriment

« sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation au Proche-Orient ».

« En ces heures sombres, nos pensées les plus sincères et notre solidarité vont aux victimes innocentes et à leurs familles »

« en tant qu'institution religieuse islamique, a le devoir absolu de prôner et de promouvoir la paix, car l'islam la considère comme une valeur fondamentale à respecter en tout temps et en tout lieu, sur notre terre ».

« à la fin de ces violences intolérables »

« tout particulièrement pour que la vie des civils innocents soit préservée ».

« Nous réaffirmons que la dimension religieuse n'a pas sa place dans le langage des armes. Au contraire, nous croyons fermement que le recul et le dialogue représentent les seules voies possibles pour parvenir à une résolution pacifique du conflit, à laquelle chacun devrait aspirer. »

« La mort de civils, quels que soient leur âge, leur sexe et leur appartenance, est tragique et inacceptable. Nous dénonçons ces pertes humaines et appelons à la protection et à la sécurité de toutes les populations civiles »

« à s'engager pleinement en faveur d'une reprise du dialogue politique afin de faire cesser le bruit des armes et leurs conséquences désastreuses sur leurs populations. »

« toute lecture religieuse de ce conflit politique »

« attentive de tout discours ou tentative d'importer ce conflit en France »

« aucunement responsables des violences qui se déroulent sous nos yeux »

Du côté des organisations musulmanes de France, aucune ne s’est pas exprimée publiquement jusqu’ici sur cette actualité brûlante,* exception faite à ce stade de la Grande Mosquée de Paris, qui a exprimé dimanche, fait part la Grande Mosquée de Paris qui,Elle appelleen priantAvant de conclure :Des milliers de personnes ont participé aux rassemblements pour Israël lundi 9 octobre. Musulmans de France a fait part de sa préoccupation face à la situation régionale., fait savoir l'ex-UOIF dans un communiqué.L'organisation appelle la communauté internationale. MF, qui refuse, se declare par ailleurs, signifiant que les citoyens musulmans comme juifs ne sontLire aussi :