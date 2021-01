Israël dénoncé comme un Etat d’apartheid par l'ONG israélienne B'Tselem

« Une suprématie juive du Jourdain à la Méditerranée : c'est l'apartheid »

« On ne peut pas parler de démocratie lorsqu’un groupe de personnes en contrôle un autre, et œuvre en permanence à perpétuer cette domination. Ça, c’est l’exacte définition de l’apartheid. »

« Tous les Juifs du monde, leurs enfants, petits-enfants et leurs conjoints ont le droit d’immigrer en Israël à tout moment, d'obtenir la citoyenneté israélienne et, avec elle, des droits associés même s’ils choisissent de vivre dans une colonie en Cisjordanie non officiellement annexée au territoire israélien. En revanche, (…) les Palestinien vivant dans d’autres pays ne peuvent immigrer dans la région située entre la mer Méditerranée et le Jourdain, même si eux-mêmes, leurs parents ou leurs grands-parents y sont nés et y ont vécu »

Israël applique un régime d’apartheid : c’est le constat accablant visant l’Etat hébreu que la grande ONG israélienne des droits humains B’Tselem s’est attachée à expliquer dans un rapport publié mardi 12 janvier au titre chocAlors qu’Israël se présente comme une démocratie modèle au Proche-Orient, B’Tselem martèle que cette affirmation est très loin de refléter la réalité :Cette définition, établie par le droit international à travers le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI) , fait de l'apartheid un crime contre l’humanité.Ce Centre israélien d'information pour les droits de l’homme, fondé en 1989, dénonce une discrimination systémique à l'encontre des Palestiniens, y compris en Israël., signifie B’Tselem dans son rapport.