Ouïghours : pourquoi la Cour pénale internationale ne peut pas enquêter pas sur les exactions de la Chine

« La requête soutient que le génocide et les crimes contre l'humanité (meurtre, expulsion, emprisonnement ou autre privation grave de liberté, la torture, la stérilisation forcée, la persécution, la disparition forcée et autres actes inhumains) ont été commis par des fonctionnaires chinois contre les Ouïghours et les membres d'autres minorités turques dans le cadre d'une détention en masse dans les camps d'internement en Chine »

« il a été rapporté que les crimes se sont produits en partie sur les territoires des États parties de la CPI, le Cambodge et le Tadjikistan, et que certaines des victimes ont été arrêtées (ou enlevées) sur place et déportées dans l’objectif d'une persécution répandue des Ouïghours »

La Cour pénale internationale (CPI) impuissante face aux exactions commises par la Chine contre les Ouïghours ? C’est ce qu’avance le bureau de la procureure générale, Fatou Bensouda, dans un rapport publié lundi 14 décembre dans lequel une réponse est adressée à une requête déposée par plusieurs membres de la communauté ouïghoure en exil, en juillet 2020., explique-on dans le rapport. Par ailleurs,. Ainsi, les requérants avancent que plusieurs déportations ont eu lieu sur le territoire de deux de ses Etats-membres et que la CPI peut, en conséquence, agir.