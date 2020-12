Antoine Griezmann lâche Huawei par solidarité avec les Ouïghours

« Nous ne développons pas d’algorithmes ou d’applications dans le domaine de la reconnaissance faciale mais uniquement des technologies à usage général qui se fondent sur les normes internationales en matière d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle »

« Nos produits et solutions sont en conformité avec les normes de l’industrie et les règlementations concernées. »

« Il reste encore deux ans au CIO pour revenir à la raison et demander aux autorités de Pékin de faire cesser la répression politique et sociale, et plus particulièrement celle engagée d’une main de fer contre la minorité ouïghoure »

« Si les conditions n’étaient pas remplies sur ce sujet, et on peut craindre que Xi Jinping n’ait pas l’intention d’infléchir ces répressions, il sera alors de la responsabilité des Etats, des fédérations et des athlètes d’appeler au boycott des JO d’hiver de Pékin 2022. »

Face aux accusations, Huawei a formulé un démenti catégorique :. Et de préciser queD'autres personnalités comme la chanteuse Zara Larsson ont été incitées à prendre position contre Huawei. Depuis plusieurs mois, une centaine d'entreprises comme Nike, Apple, Adidas, Zara et H&M, accusées d'être liées au travail forcé des Ouïghours en Chine, sont appelées à être boycottées par les consommateurs. Un appel au boycott des Jeux olympiques d'hiver dont la Chine est l'organisatrice en 2022 commence aussi à émerger., lançaient des personnalités dans une tribune en octobre dernier.Lire aussi :