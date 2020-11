Boycott de CNews par Décathlon : quand Sleeping Giants disrupte le marché publicitaire des médias

« Vous, les annonceurs, êtes vus par plus de monde, vous payez plus cher la diffusion de votre spot, la chaîne gagne plus d'argent, tout le monde est censé être content. Votre marque peut-elle faire abstraction de la déontologie, de la morale, des valeurs fondamentales de tolérance et respect que vous avez probablement affirmé respecter en signant votre charte éthique ? »

« en achetant votre passage sur cette chaîne, vous profitez, ou plutôt vous financez, cautionnez et encouragez ses choix stratégiques, sa course vers une parole de haine toujours plus débridée, mais de plus en plus vendeuse au fur et à mesure de sa banalisation ».

« Si vous désirez affirmer vos valeurs morales, votre détermination à atteindre vos objectifs sans renier votre éthique, votre volonté de préserver l'intégrité de votre image de marque, vous devez rejoindre les entreprises qui ont refusé net ce jeu malsain et toxique, et retirer, comme elles l'ont fait, vos publicités de cette chaîne tant que vous n'avez pas l'assurance d'un réel changement de cap. Si vous ne le faites pas maintenant, non seulement vous serez entraîné petit à petit dans une surenchère abjecte, mais vous en deviendrez l'un des architectes. »

Valeurs actuelles

Par la même occasion, sont interpellés les annonceurs avec fermeté :En effet,Et de préciser :Sleeping Giants n'en est pas à sa première victoire en France. Au-delà de Cnews, des centaines d'annonceurs ont été poussés à ne plus investir dans des médias d'extrême droite comme Boulevard Voltaire mais aussi dans l'hebdomadaire. Malgré les nombreuses attaques à leur égard, la détermination du collectif demeure intacte pour faire reculer la haine sur le Web.