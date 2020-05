Le mois du Ramadan est le mois où on ne fait pas que se retenir de manger pendant la journée. Dans le contexte où le Ramadan était interdit aux fonctionnaires et aux étudiants, j'avais pourtant connu une ambiance du Ramadan où les Ouïghours viennent en aide massivement aux pauvres, aux faibles, où les gens faisaient attention à leurs paroles et à leurs actions. En France, parmi les musulmans, je n'ai pas connu cela… Ici, j'ai l'impression que l'important est de s’abstenir de nourriture. J'ai perdu cette beauté du Ramadan que je connaissais dans le pays ouïghour.



En ce mois du Ramadan où nos pensées devraient être tournées vers les peuples en détresse, j'aimerais dire aux musulmans francophones, du moins à celles et ceux qui vont lire ces lignes, de faire de dou'as (invocations, ndlr) pour les Ouïghours, comme pour les autres musulmans qui font face à des crises politiques et humanitaires. La liste devient horriblement longue.



Et ce mois-ci est un mois de générosité, il faut en faire preuve : parmi nos entourages, nos quartiers, nos villes, d'abord. Et comme on ne peut pas venir en aide aux Ouïghours sur place, contrairement à toutes les autres crises que nous connaissons, vous pouvez venir en aide à la diaspora ouïghoure installée dans votre pays en contribuant à leurs projets, pour qu'elle puisse se tenir debout, se battre, se former face à un « Ibliss » qui fait peur au monde entier. Nous avons besoin de vous.