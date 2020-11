Face à la répression des Ouïghours, l'ONU appelée à « déployer des troupes de maintien de la paix » en Chine

« déployer immédiatement des troupes de maintien de la paix pour mettre fin aux crimes de génocide chinois contre les Ouïghours, les Kazaks »

Le gouvernement en exil du Turkestan oriental, région aussi connue sous le nom de Xinjiang, appelle l'ONU àet d'autres minorités turcophones.Son appel, lancé fin septembre et réitéré en cette fin du mois de novembre, est parvenu à la rédaction de Saphirnews., alerte le gouvernement en exil du Turkestan oriental, dirigé par Erkin Ablimit, pour qui garder le silence sur les exactions en cours de la ChineInternement, travail sous contrainte, torture, stérilisations forcées des femmes, destruction de milliers de mosquées ... Plusieurs rapports et témoignages étayent l'existence de crimes et leur ampleur, rappelle cette instance qui cite Amy K. Lehr, directrice de l'Initiative pour les droits de l'homme au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) pour qui l'internement dans les camps des Ouïghours est