Les Ouïghours, victimes d'une vaste campagne de stérilisation forcée en Chine

Selon les enquêtes, aussi bien de l'AP que de la Jamestown Foundation, qui s’appuient sur des statistiques gouvernementales, des documents officiels, des entretiens avec d'ex-détenues et même une ancienne surveillante de camp, c’est une politique de naissance très brutale qui est mise en place au Xinjiang afin de diminuer drastiquement la population ouïghoure mais aussi kazakhs dans le cadre d’une répression organisée à l'encontre de plusieurs minorités.



Des femmes racontent ainsi avoir été contraintes de se faire stériliser ou se voient imposer la pose d’un stérilet sous peine d'être envoyées dans des camps. D’autres femmes ont raconté avoir subi des avortements forcés. En parallèle, les autorités chinoises encouragent les Hans, l'ethnie majoritaire en Chine, à avoir plus enfants.



Ainsi, selon l'AP, le taux de natalité à Kashgar et à Hotan, deux préfectures du Xinjiang où les Ouïghours sont majoritaires, a baissé de 60 % entre 2015 et 2018. Dans la région, le nombre de naissances a baissé de 24 % en un an, alors que cette baisse n'est que de 4,2 % à l'échelle nationale selon des statistiques officiels.