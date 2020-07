Des députés français dénoncent l'impunité de la Chine face à l'éradication des Ouïghours

« inacceptable »

« La France regarde avec beaucoup d'attention l'ensemble des témoignages relayés par la presse et les organisations de défense des droits de l'Homme »,

« Ce qui transparaît de l'ensemble des informations que nous avons ou lisons, ce sont des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région »

« toutes ces pratiques sont inacceptables. Nous les condamnons avec beaucoup de fermeté »,

« en toute liberté ».

« révoltante et inacceptable, et nous la condamnons fermement »

« doit évidemment faire partie de la discussion que nous avons avec nos partenaires chinois »,

Le gouvernement français monte au créneau contre la Chine dans le traitement qu'elle inflige aux Ouïghours. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a dénoncé, mardi 21 juillet, le traitementpar la Chine des membres de cette minorité musulmane.a déclaré le chef de la diplomatie devant l'Assemblée nationale., a-t-il déclaré.Or,a appuyé le ministre, exigeant que Pékin autorise l'accès d'observateurs indépendants internationaux dont la Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU au Xinjiang,L’internement des Ouïghours est une pratique, a aussi déclaré France Info le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Cette questiona-t-il également affirmé.