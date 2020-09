Ouïghours : la Chine accusée de la destruction de milliers de mosquées au Xinjiang

« campagnes de calomnies ».

« Ces derniers temps, certains hommes politiques américains, australiens et britanniques et quelques soi-disant "organisations de défense des droits de l’homme" occidentaux ont lancé une nouvelle campagne de calomnies contre le Xinjiang de la Chine. Mus par des fins politiques, ils ont fabriqué toute une série de mensonges sensationnels qui ont touché l’opinion publique et même induit en erreur certains hommes politiques en France »

« bonheur »

« correcte »

Ces accusations sont formellement démenties par le gouvernement chinois, les qualifiant de « campagnes de calomnies », faisait savoir en juillet le porte-parole de l'Ambassade de Chine en France. Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le président Xi Jinping a récemment déclaré que le niveau de « bonheur » de tous les groupes ethniques vivant au Xinjiang est en augmentation et que son pays prévoit de continuer à enseigner à ses habitants une vision « correcte » de la Chine. Se vantant de la politique en place dans la province, Xi Jinping ne laisse entrevoir aucune perspective de changement pour les minorités ethniques persécutées.