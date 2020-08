Avec le trafic d’organes « halal » de Ouïghours, « la Chine pratique le banditisme d'Etat »

« halal »

Quant aux pays du Golfe, ils ne jouent pas forcément le jeu. J'ai cité juste avant l'Arabie Saoudite. La Chine organise très cyniquement son trafic aux dépens des détenus ouïghours. En faisant la promotion du halal. Non, non, vous ne rêvez pas. Sous prétexte que les transplantations se feront grâce à des organes prélevés sur des prisonniers musulmans, les greffes seraient alors encadrées religieusement ?! C'est scandaleux de détourner la religion ainsi. Surtout le mot, élément sì discriminant en Chine mais si utile à des fins commerciales et au mensonge thérapeutique.En fait, les gens m'ayant témoigné le plus de sympathie et de compréhension sont le plus souvent originaires d'Afrique du Nord et des États-Unis. La France aussi a réalisé quelques efforts de communication depuis quelques années. Mais les campagnes d'information sont à répéter, à perfectionner. Notre président du gouvernement en exil du Turkestan oriental, Erkin Ablimit, est très actif en France où il réside. Il faut l'aider à dispenser cette sensibilisation. Notre diaspora aux États-Unis et au Canada est aussi très active, il y a par exemple la dissidente emblématique Rebiya Kadeer.